E’ ancora caos in Grecia tra Olympiacos e Panathinaikos, che domenica dovrebbero trovarsi di fronte in campionato in casa dei biancorossi.

Il club del Pireo aveva annunciato che non scenderà in campo nel derby con arbitri greci, ma la Federazione non ha preso in considerazione l’uscita, designando tre fischietti ellenici per la sentitissima sfida.

L’ultima gara tra le due squadre, valida per la Coppa di Grecia, è finita dopo venti minuti, con il quintetto di Blatt che non è tornato in campo per protesta. Si giocava in casa dei verdi.

SPORTAL.IT | 14-03-2019 14:55