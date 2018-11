È asta in B per Floccari

Ultimi mesi da calciatore di Serie A, almeno per il momento, per Sergio Floccari. L’attaccante calabrese, quarta scelta di Semplici nell’attacco della Spal dopo Petagna, Antenucci e Paloschi, è vicino all’addio al club ferrarese per accettare una delle tante proposte in arrivo dal campionato di Serie B, dove il fiuto del gol dell’attaccante calabrese continua a stuzzicare parecchi club nonostante i 37 anni già compiuti.

Dopo il Livorno, a caccia di gol per la salvezza, ora ecco spuntare l’interessamento della Salernitana di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, decisa ad affiancare un’altra punta di valore a Bocalon per inseguire un posto nei playoff.

Per Floccari sarebbe un ritorno alle dipendenze di Lotito dopo la lunga parentesi alla Lazio tra il 2010 e il 2014.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 16:00