E' caldo l'asse fra Parma e Fiorentina

Il Parma continua a guardare in casa della Fiorentina per cercare rinforzi in vista del mercato di gennaio.

Dopo Vincent Laurini, il direttore sportivo Daniele Faggiano segue anche Cyril Thereau, che fatica a trovare spazio nella squadra di Stefano Pioli, che continua a preferirgli altri calciatori.

A gennaio il francese ex Udinese, secondo quanto riporta da Tg Parma, potrebbe chiedere la cessione per andare a giocare di più.

Il più grande ostacolo di questa operazione è l’ingaggio della punta classe 1983, che per vestire la maglia dei ducali dovrebbe essere disposto ad abbassare le sue pretese.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 21:45