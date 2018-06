È corsa a due per Avenatti

Il Benevento si annuncia tra le grandi protagoniste della prossima Serie B. Retrocessi dopo una sola stagione in A, ma dopo un girone di ritorno da protagonisti, i giallorossi, che saranno allenati da Christian Bucchi, stanno per mettere le mani su Antonio Nocerino e Karim Laribi per il centrocampo, ma pensano anche a un attacco di primo livello.

Uno dei nomi seguiti è quello di Felipe Avenatti, centravanti uruguaiano classe '93 reduce da un’annata difficile al debutto in A con il Bologna, segnata da una grave infezione alle vie respiratorie e poi da un problema cardiaco che ha rischiato di costargli l’addio al calcio. L’ex Ternana, che in B ha segnato 30 gol in quattro stagioni, è anche un obiettivo del Bari.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 20:10