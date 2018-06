È corsa a due per Gabriel

Ha lasciato il Milan a gennaio, dopo tre mesi addirittura da quarto portiere della rosa rossonera, per lasciare un segno tangibile sulla promozione dell’Empoli, club che lo ha scelto per rimpiazzare Ivan Provedel, titolare nel girone d’andata, ma poi gravemente infortunatosi. Ora però il futuro di Gabriel Vasconcelos torna a essere incerto: rientrato al Milan per fine prestito il portiere brasiliano, che aveva già ottenuto una promozione in A con il Carpi nel 2015, è stato richiesto dallo stesso Empoli che punta a farne il titolare nella stagione del ritorno in A.

Il Milan però nicchia, in attesa di definire la situazione del proprio parco portieri e quindi anche di Gigio Donnarumma e del fratello Antonio, dopo l’arrivo di Reina. Anche il Torino ha chiesto informazioni su Gabriel che può approdare in granata come secondo di Sirigu in vista della possibile cessione in prestito di Vanja Milinkovic-Savic.

