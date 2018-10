È corsa a due per il dopo Handanovic

In casa Inter si pensa già al mercato.

Tra gli obiettivi di Piero Ausilio c’è sicuramente un centrocampista da poter affiancare a Brozovic nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti: Barella è in pole, ma i nerazzurri tengono vive le ipotesi Meitè, Rubén Neves e Hector Herrera. Dopo aver chiuso il capitolo riguardante il centrocampista, Ausilio si concentrerà sul portiere.

L’Inter cerca sul mercato un nuovo numero uno che possa sostituire Samir Handanovic nei prossimi anni. Tra i profili seguiti dai nerazzurri c’è sicuramente Jasper Cillessen, stanco di fare panchina al Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo invece, il club italiano sarebbe sulle tracce di Areola, in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain. Un’occasione di mercato che Ausilio non vuole lasciarsi sfuggire: contatti già avviati con i parigini in vista di gennaio.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 14:35