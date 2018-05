E' derby per Sandro

Sandro è ancora di proprietà dell'Antalyaspor ma potrebbe restare in Italia. Il centrocampista brasiliano è arrivato al Tottenham nel 2010 dall'Internacional, poi sempre in Inghilterra ha militato nel QPR e West Bromwich. Nel Benevento, ha portato tanta esperienza e si è dimostrato pienamente recuperato a discapito dei numerosi infortuni avuti in carriera.

Come riporta il Secolo XIX, dopo l'interesse della Sampdoria nei mesi scorsi, adesso è il Genoa che si è fatto avanti per il classe 1989. La squadra di Ballardini lo avrebbe individuato come obiettivo per il centrocampo ma non è un'operazione semplice a causa dell'ingaggio elevato che percepisce dalla società turca.

Oltre alle due genovesi però c'è da considerare una concorrente molto temibile sul mercato: infatti anche il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi sul 29enne di Riachinho.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 12:15