E' derby toscano per Morganella

E' derby toscano per Michael Morganella. Non c'è solamente il Livorno sulle tracce del laterale elvetico: anche il neopromosso in serie B Pisa sta prendendo in considerazione il suo ingaggio.

Di origini sannite, 30 anni compiuti a maggio, l'ex Palermo e Novara è tornato in Italia a gennaio per giocare nel Padova dopo la breve parentesi vissuta al Rapperswil-Jona, nella serie cadetta: non sembra intenzionato a scendere in serie C con i veneti ed è alla ricerca di una nuova collocazione.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 18-06-2019 10:55