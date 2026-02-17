È febbre dell'oro, la gioia degli atleti delle Olimpiadi e l'ironia sui social

Durante la stagione di Milano Cortina 2026 non solo lo sport e il sacrificio degli atleti hanno illuminato gli schermi delle persone. Infatti, in queste Olimpiadi 2.0, i social hanno permesso di mostrare al mondo anche il dietro le quinte delle gare, delle sconfitte, ma soprattutto delle vittorie. Se prima TikTok è scoppiato di video reaction degli atleti stranieri al cibo italiano, adesso, i social si sono scatenati con i video divertenti dagli atleti mentre mostrano e si vantano delle medaglie vinte. C’è chi viene fermato ai controlli del metal detector e chi si allena utilizzando le medaglie come pesi. In questo clima di festa, anche questa parte dello sport, quello più umano, contribuisce ad alimentare la passione per Milano Cortina 2026.