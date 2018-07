E' il Mondiale delle sorprese, sconcertante eliminazione della Spagna

Il Mondiale delle sorprese non fa sconti neppure alla Spagna, che chiude la propria esperienza in Russia con una clamorosa eliminazione agli ottavi dopo i rigori ad opera dei padroni di casa (5-4). Iniziato male, con l’esonero del ct Lopetegui 48 ore prima della gara del debutto, il Mondiale della 'Roja' è proseguito peggio, con una sofferta qualificazione alla fase ad eliminazione diretta cui è però seguita una gara scialba contro un avversario rinunciatario, ma solido e fortunato al punto giusto. Dopo lo spettacolo di Francia-Argentina e le emozioni di Uruguay-Portogallo, però, la sfida del Luzhniki si rivelerà assai poco divertente. Tutto questo però interesserà ben poco gli 85.000 che gremiscono lo stadio di Mosca, schierati ovviamente per la stragrande maggioranza con la squadra di Cherchesov, che scende in campo con un assetto a dir poco prudente, anticipazione di quella che sarà l’interpretazione tattica data dai russi all’intera partita.

Cinque difensori, linea mediana rocciosa e fase offensiva affidata ai soli Dzyuba, cui spetta il compito di fare a sportellate con i difensori spagnoli, e al frizzante Golovin, in verità piuttosto in ombra. Uno schieramento che si rivelerà funzionale opposto al lento e prevedibile possesso palla della squadra di Hierro, che parte a sorpresa con Iniesta in panchina e incapace di sviluppare idee alternative, oltre che di gestire il vantaggio trovato in apertura in modo fortunoso: al 12’ un ingenuo fallo di Zhirkov su Nacho origina una punizione nella quale vengono a contatto Ramos e Ignashevich e l’ultimo tocco sarà proprio dell’esperto difensore russo. L’equilibrio spezzato comunque anestetizzerà ulteriormente la gara, perché la Spagna si accontenterà di gestire e la Russia si guarderà bene dallo scoprirsi con tanti minuti da giocare, limitandosi ad aspettare l’occasione, che arriverà già al 41’, quando Piqué salta scomposto sul colpo di testa di Dzyuba mandando dal dischetto lo stesso attaccante che spiazza De Gea.

Da questo momento inizierà un lungo ed estenuante monologo spagnolo, monocorde e di fatto privo di pericolosità, almeno fino al tardivo ingresso di Iniesta, protagonista dell’unico pericolo per Akinfeev insieme a quello per sventare un tentativo dell’altro subentrato Iago Aspas. E a proposito di cambi, nei supplementari l’unico sussulto viene dalla prima, storica volta della quarta sostituzione nell’extra-time, di cui usufruisce prima Cherchesov con Erokhin e poi Hierro con Rodrigo, l’ultimo a spaventare il portiere russo, ma nulla riesce a evitare l’appendice dei rigori, accolta come un trionfo dai tifosi russi. Apre Iniesta, che segna al pari di Smolov e Piqué. L’errore di Koke spezza l’equilibrio e quello di Iago Aspas, cui Akinfeev si oppone con una fortunosa deviazione con il piede, fa esplodere la festa russa.

