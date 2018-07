E' in arrivo "Casa Totti"

Francesco Totti come Raimondo Vianello, Ilary Blasi come Sandra Mondaini. E’ clamorosa l’anticipazione di “Chi”: secondo il settimanale l’ex Pupone e la consorte Ilary Blasi, con una casa di produzione che avrebbe come socia la showgirl, stanno progettando una sit-com sullo stile ‘Casa Vianello’.

Il progetto sarebbe in fase di progettazione. Intanto, riporta l’Adnkronos, è stato svelato il mistero dell’assenza della showgirl alla conduzione della puntata di sabato scorso di ‘Balalaika’: era a Mykonos con Totti a godersi una vacanza programmata da tempo.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 08:55