È l'Italbasket di Pozzecco: Senegal ko e primo trofeo. Under 18 terza agli Europei, fa festa pure Polonara

Gli Azzurri dopo l'Islanda travolgono pure gli africani e conquistano la Trentino Cup: super Diouf. L'analisi del Ct e i complimenti alla selezione di Sodini, condivisi con Achi.

Mollata (ma con tanto di certificato medico) da Donte DiVincenzo e in attesa di Darius Thompson, l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco continua a collezionare vittorie. Dopo la scorpacciata di punti contro l’Islanda, è arrivato un altro successo dai contorni netti a spese del Senegal nella finale della Trentino Cup. Primo trofeo stagionale in bacheca (seppur platonico), dunque, per Fontecchio e soci, mentre l’Under 18 ha conquistato una medaglia “vera”: quella di bronzo agli Europei di categoria, risultato che ha riempito di gioia pure un guerriero come Achille Polonara, che s’è complimentato via social da Valencia.

Basket, l’Italia vince la Trentino Cup

Dopo l’Islanda, insomma, un’altra bella prestazione per gli Azzurri. Trascinata da Diouf, autore di 17 punti, oltre che da Ricci e Procida, a segno con 12 punti ciascuno, l’Italia ha fatto il vuoto nel terzo parziale (21-6) facendo sua la sfida contro il Senegal con un netto 80-56. Seconda vittoria larga, insomma, e tante note positive per il Ct, in attesa dell’arrivo di Thompson e dei prossimi test. Il 9 agosto a Trieste è in programma l’amichevole contro la Lettonia di Banchi, il 14 a Bologna il test forse più probante contro l’Argentina. Tappe d’avvicinamento agli Europei al via a fine mese a Cipro.

Pozzecco soddisfatto, Diouf decisivo col Senegal

“Difficile giocare due partite in due giorni contro due squadre completamente diverse tra loro”, le parole di Pozzecco. “Il Senegal schierava giocatori di una certa taglia. La stanchezza ti impedisce di partire concentrato, ma i ragazzi sono stati bravissimi e nel secondo tempo siamo migliorati molto. È stato un altro piccolo passo in avanti, i nuovi ci aiuteranno a partire da Trieste perché abbiamo bisogno di lavorare insieme. Vorrei ringraziare di cuore e sinceramente Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Sono parte della nostra famiglia anche se – e qui c’è l’annuncio dei primi tagli – tornano a casa”.

L’impresa dell’Under 18 di Sodini a EuroBasket

Da parte di Pozzecco anche i complimenti all’Italia Under 18: “Vorrei complimentarmi con la Nazionale di coach Marco Sodini che questa sera ha conquistato la Medaglia di Bronzo all’Europeo di categoria. Per ora un’estate straordinaria per la Federazione Italiana Pallacanestro”. Bronzo ottenuto grazie al netto successo (86-68) nella finalina sulla Lettonia, griffato soprattutto dai 27 punti del gioiellino Achille Lonati e che fa il paio con lo strepitoso oro conquistato qualche giorno fa dalla Nazionale Under 20. L’Italia Under 18, in particolare, mancava dal trono continentale da nove anni.

Polonara, allenamenti a bordo piscina col sorriso

L’exploit degli Azzurrini ha fatto esultare pure Achille Polonara, in Spagna per la riabilitazione. L’asso della Virtus Bologna e della Nazionale, alle prese con la partita più importante contro la leucemia, ha condiviso una storia Instagram in cui ha definito “paurosiiii” i ragazzini dell’Under 18. Un sorriso nel bel mezzo della fatica per “Achi”, che – come fatto vedere dalla moglie Erika Bufano attraverso un video sui social – ha ripreso anche ad allenarsi a bordo piscina, sotto lo sguardo vigile e affettuoso della compagna e dei figli. Esercizi e allenamenti col sorriso, a dimostrazione che non c’è alcuna voglia di alzare bandiera bianca: “Non si molla nulla”, il commento della moglie.