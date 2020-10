"E' lento": Pjanic innervosisce il Barcellona

Appena 27 minuti giocati in quattro partite di campionato: Miralem Pjanic fatica ad ingranare a Barcellona, e secondo quanto riportano i media catalani il club sarebbe un po’ innervosito per le condizioni fisiche del giocatore, in netto ritardo rispetto ai compagni di squadra.

Secondo Sport.es, Pjanic viaggia a una velocità inferiore in riferimento al resto della rosa, ed è in una condizione fisica tutt’altro che ideale. Contagiato in estate dal Covid-19, dallo staff tecnico blaugrana arriva però il sospetto che non sia solo il virus la causa del ritardo di condizione. Pjanic ormai da un mese lavora con il resto del gruppo, ma è ancora molto lontano dal 100%. Secondo indiscrezioni Koeman potrebbe concedergli una chance dal primo minuto contro il Ferencvaros in Champions League, per fargli riprendere il ritmo partita.

OMNISPORT | 19-10-2020 12:43