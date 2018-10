E' morta Sara Anzanello, Italia dello sport in lutto

Sara Anzanello ha perso la sua partita più importante. L’ex pallavolista è morta a 38 anni dopo una lunga battaglia.

Nata a San Donà di Piave, in Veneto, il 30 luglio del 1980 aveva conquistato con la maglia della nazionale italiana allenata da Marco Bonitta il campionato del mondo 2002 e le due coppe del mondo del 2007 e del 2011. Aveva legato la sua carriera soprattutto a Novara: arrivata in Piemonte nel 1999 vi era rimasta per un decennio e aveva vinto i primi trofei della storia della società.

Nel 2013, mentre in Azerbaigian militava nell’Azerreyl Baku, si era sentita male. Rientrata in Italia era stata ricoverata a Milano per essere sottoposta a un trapianto di fegato. Dopo mesi molto complicati si era ristabilita e con grande determinazione era anche riuscita a tornare in campo grazie a Trecate e alla Igor nel campionato di serie B due anni fa per poi chiudere la carriera. Una carriera ricca di soddisfazioni, la sua, impreziosita con 3 Coppe Italia, 2 Supercoppa e 1 Coppa Cev.

"E' una notizia davvero sconvolgente – ha detto il presidente della Fipav, Bruno Cattaneo -. Sara era una ragazza davvero speciale che sembrava essere riuscita a vincere la sua personalissima battaglia; ma purtroppo le cose non sono andate come noi tutti speravamo. Oltre che essere stata un'atleta di primissimo livello, era una persona eccezionale. Anche lei faceva parte della nostra famiglia dato che apparteneva a quella generazione di ragazze che hanno fatto parte del Club Italia e non a caso la Fipav la volle nuovamente con sé qualche anno fa. A nome di tutta la Federazione voglio mandare ai suoi cari e alla sua famiglia un sincero abbraccio e le più sentite condoglianze".

"Esprimo ai familiari e agli amici il più profondo cordoglio a nome dell’intera Regione. Sara sia di esempio per i giovani nello sport e nella vita" ha invece sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia.



SPORTAL.IT | 25-10-2018 19:10