E' morto Claudio Ferretti, giornalismo in lutto

Il mondo del giornalismo piange Claudio Ferretti: il cronista e conduttore Rai è scomparso giovedì all'età di 77 anni.

Figlio di Mario Ferretti, altro grande esponente del mondo del giornalismo sportivo, mosse i primi passi in Rai nel 1963 e da allora non lasciò più l'azienda. Negli anni '70 fu una delle voci storiche del programma radiofonico 'Tutto il calcio minuto per minuto' ma seguiva anche atletica, pugilato e soprattutto ciclismo. Seguì diverse edizioni del Giro d'Italia come inviato sulla motocicletta e a fine anni '90 fu conduttore del 'Processo alla Tappa'.

Nella sua carriera in Rai, Ferretti fu anche a capo della redazione sportiva del Tg3 e conduttore di trasmissioni come ‘È quasi goal', 'Telesogni' e 'Anni azzurri'.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 22:43