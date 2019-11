A Sondrio si è spento Mario Cotelli. Per gli appassionati di sci, ma non solo, il suo nome resterà sempre legato a quello della Valanga Azzurra, una squadra fantastica che – con lui come commissario tecnico – ha dominato lo sci mondiale negli anni Settanta grazie ad autentici fuoriclasse del calibro di Gustav Thoeni e Piero Gros.

Cotelli aveva 73 anni ed era laureato in Economia alla Bocconi.

SPORTAL.IT | 05-11-2019 14:28