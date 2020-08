E’ morto Sandro Mazzinghi

Lo sport italiano è in lutto. A Pontedera è morto Sandro Mazzinghi. E’ stato uno dei più grandi pugili italiani, campione del mondo dei pesi medi junior (1963-1965 e 1968-1969) e d’Europa della stessa categoria (1966-1968). Era nato nel 1938 e avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 3 ottobre.

“Ciao Alessandro…Ciao Campione…Grazie per tutto quello che hai dato e fatto per la nobile arte Tricolore e mondiale. Resterai per sempre nei nostri cuori. Ciò che facciamo in vita riecheggia nell’eternità”, ha scritto su Twitter la Federazione Pugilistica Italiana dopo avere appreso la notizia del decesso.

