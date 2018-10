È nata l'Inter di Icardi e Nainggolan

Potrebbe essere nata a Eindhoven una nuova Inter, l’Inter di Icardi e Nainggolan. La 5a vittoria consecutiva dei nerazzurri tra campionato e Champions League è diversa da tutte le altre perché è il primo successo ottenuto con il contributo fondamentale di entrambi i top player di Spalletti: il capitano e il Ninja. Che mai, prima di ieri sera, erano stati in grado di incidere contemporaneamente in maniera così decisiva. Anche per colpa di piccoli infortuni e di una condizione fisica non perfetta, Icardi e Nainggolan hanno trascorso pochi minuti insieme in campo finora. Delle 9 partite stagionali disputate, i due ne hanno giocato insieme da titolari solo 4: contro il Tottenham, la Sampdoria, la Fiorentina e, appunto, il PSV.

SCARSA INTESA. Quattro vittorie, vero, ma prima di Eindhoven Nainggolan e Icardi non erano riusciti a trovare l’intesa e a trascinare l’Inter insieme. Contro il Tottenham il centrocampista ex Roma era uscito sull’1-1 per Borja Valero, prima del gol partita di Vecino. Contro la Samp, invece, aveva lasciato il campo sullo 0-0, mentre con la Fiorentina si era macchiato della palla persa da cui nacque l’autogol del momentaneo pareggio di Skriniar, su tiro di Chiesa. E chissà che qualche dubbio sulla coesistenza dei due non fosse venuto anche a Spalletti.

PROBLEMA TATTICO. Nainggolan è un assaltatore dell’area di rigore, un centrocampista anarchico che ama gettarsi sulle palle vaganti e sfruttare gli spazi aperti dai movimenti delle punte. E il “vecchio” Icardi, centravanti classico che occupa l’area in attesa del pallone buono da sfruttare, si combinava poco con le caratteristiche del belga: la sua staticità rischiava di fare da tappo alle potenzialità di Radja. Non a caso prima di ieri l’unico gol di Nainggolan in maglia nerazzurra rimaneva quello di Bologna, dove Icardi era assente e l’Inter aveva giocato con Keita “falso nueve”. Le caratteristiche dei due, insomma, non sembravano combinarsi bene in campo.

IL NUOVO ICARDI. Fortunatamente per l’Inter, però, da un paio di partite Spalletti s’è ritrovato tra le mani un “nuovo” Icardi: non più solo centravanti finalizzatore, incapace di aiutare la squadra in fase di manovra, ma un attaccante completo, pronto a sacrificarsi per i compagni, a svariare su tutto il fronte dell’attacco e anche ad aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. O meglio, di Nainggolan. Contro il PSV l’Inter non ha giocato la sua miglior partita, ha commesso molti errori in costruzione e concesso tanto ad un avversario veloce e bravo nello sfruttamento degli spazi in ripartenza. Tuttavia ha tenuto e ha vinto sfruttando le qualità dei suoi top player d’attacco – Icardi e Nainggolan – finalmente sulla stessa lunghezza d’onda.

LA LORO INTER. La rete del pari li vede entrambi protagonisti, con Icardi che crea l’occasione da gol, impegnando Zoet ad un difficile intervento, e poi Nainggolan che raccoglie e sbatte in rete la respinta, in un saggio perfetto delle sue caratteristiche. Mentre il 2-1 è un pezzo di bravura del capitano, che, pur dannandosi su tutto il fronte d’attacco, dimostra di non aver dimenticato come mandare in crisi da solo le difese avversarie. In comune Radja e Mauro hanno la determinazione, la capacità di trarre fuori il massimo anche da situazioni sporche. E l’Inter quella di ottenere la vittoria anche da gare ben lontane dall’essere dominate. Che fosse questo il piano originale di Spalletti, quando ha pensato la sua Inter, l’Inter di Nainggolan e Icardi?

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 04-10-2018 11:41