E se fosse Dybala il falso nueve giusto per la Juve?

Ma che ruolo è Paulo Dybala? La Joya che ha acceso Old Trafford, prendendosi tutte le copertine dei tabloid inglesi, che ha trascinato la Juventus al terzo successo su tre gare di Champions è stato tra i migliori i campo in assoluto, e in Europa non è una novità. L’argentino ha segnato cinque gol nelle ultime quattro presenze in coppa e se in Italia a volte stenta con le piccole, quando di fronte ci sono le big sa farsi lui gigante. Da vedere e rivedere l’azione del gol che ha fatto piangere Manchester: cross di Ronaldo da destra, respinta corta del portiere per anticipare Cuadrado e Dybala che inverte la corsa e trova l’equilibrio per colpire al volo di piatto sinistro. E’ il gol numero 10 della sua collezione europea. In Inghilterra aveva già segnato a Wembley contro il Tottenham, la vittima più illustre era stata finora il Barcellona, eliminato nei quarti con una doppietta. Paulo ha giocato a Manchester la gara numero 150 con la maglia della Juventus.

QUANDO SEGNA LUI… – Ha segnato lui gli ultimi quattro gol bianconeri in Champions League, tre dei quali nel primo tempo, lo score di Old Trafford oltre al gol recita 50 passaggi positivi è solo 5 negativi. C’è però un dato che fa riflettere: il miglior Dybala quest’anno si è visto quando l’attacco non era troppo affollato. Con lo Young Boys mancava lo squalificato Ronaldo e lui si scatenò demolendo gli svizzeri, ieri mancava Mandzukic e lui ha agito un po’ tra le linee e un po’ da falso nueve. Come a dire: datemi spazio e vi (ri)farò vedere chi sono. Se però hai in squadra un fenomeno come Ronaldo e un (quasi) intoccabile come Mandzukic, per il quale Allegri stravede, diventa dura. Il tecnico ha usato sempre bastone e carota con Dybala, lui ha reagito a volte bene e a volte male ma se dipendesse dalla posizione in campo? Accanito assertore dell’idea che il ruolo ideale per Paulo sia quello di prima punta è Maurizio Pistocchi.

I SUGGERIMENTI DI PISTOCCHI – Il giornalista non è mai tenero con i bianconeri (sui social ha anche postato il gesto provocatorio di Mourinho che alza la mano col 3 del triplete ai tifosi bianconeri che lo contestavano, scrivendo “Vincono a Old Trafford, e invece di gioire per la loro squadra insultano JM. Ma Josè…fa il 3. e poi: “La reputazione di Josè Mourinho è quella di uno degli allenatori più vincenti della storia. La vostra della squadra più perdente della Champions. Il problema è tutto qui”) ma dopo aver fatto i complimenti alla Juve per come ha giocato, provoca su twitter: “Domandina per MaxAllegri-complimenti, gran bella Juventus- ma: è ancora convinto che PDybala non possa fare la prima punta ? Dybala prima di arrivare alla Juve ha SEMPRE fatto la prima punta, in Argentina e al Palermo. Può farlo, ma non è il giocatore “fisico” che piace a CR7 e Allegri”.

SPORTEVAI | 24-10-2018 14:07