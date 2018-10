E se fosse Ronaldo il problema della Joya? Tris senza Cr7

Se tre indizi fanno una prova, tre gol faranno un indizio? Si cercava Dybala da inizio stagione alla Juve, senza mai trovarlo o comunque senza mai che la Joya brillasse di quella luce che ne aveva fatto un progetto di campionissimo, invidiato e cercato da mezzo mondo. Poi all’improvviso nella serata di Champions in cui manca Ronaldo ecco riaccendersi la lampadina del genio: hat-trick, demolito lo Young Boys, il pallone portato a casa, i titoli che tornano a riempirsi col suo nome e il suo soprannome. Dybala o Tri-bala, voilà è tornata la stella. Anonimo nelle gare precedenti, alla ricerca di una posizione mai trovata: il dubbio viene. Poteva (e potrà) essere davvero Ronaldo il problema di Dybala?

Senza Cr7 l’argentino ha potuto spaziare e seguire il suo estro, assecondato da un Mandzukic in versione sacrificato e ben supportato dal resto della squadra. Se finora la Juve aveva fatto di tutto per mettere Ronaldo in condizione di far esplodere il suo immenso talento, traendone frutto, contro gli svizzeri la squadra ha giocato anche e soprattutto per Dybala. Risultato: tre gol e un campione ritrovato ma che succederà ora che Cr7 tornerà a prendersi il suo posto dopo aver scontato la squalifica? Il mondo del calcio è pieno di dualismi da sempre e in tanti ruoli: negli anni 80 si parlava dell’incompatibilità tra Hansi Muller e Beccalossi, oggi del rischio di schierare insieme Lautaro Martinez e Icardi e c’è sempre chi pontifica che due grandi campioni possono sempre giocare insieme.

E la pensa così anche Allegri che ha smontato sul nascere la questione: “Non è questione di intesa tra i due, è che quando abbiamo giocato a Verona la prima partita, la squadra nel primo tempo aveva fatto molto bene e giocavamo praticamente senza centravanti. Il vantaggio del centravanti, con le caratteristiche di Mandzukic, è che lui dà presenza, dà pressione, tiene impegnati i difensori e gli altri hanno più possibilità di lavorare e di giocare. E riempiamo anche un pochino di più l’area. La prestazione che ha fatto Dybala è importante, come ha fatto col Bologna, perché quando gioca in quella posizione, è bravo ad iniziare l’azione e ad andarla a chiudere. Con gli svizzeri ne ha chiuse tante azioni, ma partendo sempre comunque da lontano. Sta crescendo molto e questo era normale perché sta giocando di più, abbiamo una rosa talmente importante che devo cercare di sfruttare al meglio tutte le qualità dei giocatori. Abbiamo tante partite, Dybala ne ha giocate tante, Mandzukic ne ha giocate tante, Ronaldo non ha giocato così almeno si è riposato, però sono giocatori talmente importanti che hanno un peso specifico nei gol della Juventus, perché Dybala e Ronaldo sono due giocatori che hanno più gol nei piedi rispetto a tutti gli altri. La qualità migliore di Dybala è quella di far giocare la squadra per poi andare a chiudere l’azione”. Si aspetta però la controprova del campo, che dovrà smentire che il problema di Dybala sia proprio Ronaldo.

VIRGILIO SPORT | 03-10-2018 09:48