È sempre Juve-Napoli: Carlo Alvino punzecchia i bianconeri

È sempre Juve-Napoli. La sfida a distanza tra bianconeri e azzurri probabilmente non finirà mai. Anche quando non sono impegnate in confronti diretti, infatti, le due squadre si punzecchiano sui social. E se mercoledì sera, subito dopo la rocambolesca sconfitta dei bianconeri in Champions contro il Manchester di Mourinho, ha fatto scalpore – e scatenato polemiche – il Tweet del club partenopeo che rimarcava come il Napoli fosse l’unica squadra italiana ancora imbattuta nella massima competizione europea, la squadra bianconera non è esente a sua volta da qualche “marachella”.

Carlo Alvino, ex telecronista-tifoso della squadra del Ciuccio su Sky, ha tirato fuori un cinguettio galeotto su Twitter della Vecchia Signora durante l’ultima sosta di campionato. Il 13 ottobre, alle 14 in punto, sul profilo social bianconero compariva questo messaggio: “Oggi purtroppo non giochiamo, ma due settimane fa esultavamo così…” con le immagini dei gol di Juve Napoli in pitchview. Nessuno, all’epoca, si è scandalizzato o ha mostrato perplessità sull’inopportunità del commento ed è proprio questo a scatenare le reazioni del giornalista napoletano.

“Questo per qualcuno era un tweet ironico e divertente… due settimane dopo la partita”, scrive Carlo Alvino dal suo account Twitter. “Poi se il Napoli twitta sulla CL apriti cielo…”. Ad accompagnare l’accostamento di immagini, un invito esplicito: “Restate in silenzio è l’unica volta che fate una bella figura. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”. Accomunati dall’antipatia sportiva per i bianconeri, insomma, almeno in una cosa Alvino e Mou si sono distinti: mentre il primo ha invitato i sostenitori della Juventus a tacere, lo Special One qualche giorno prima li aveva invece esortati a insultarlo in modo ancor più vigoroso, con il gesto della mano all’orecchio che promette già di entrare nella leggenda.

SPORTEVAI | 10-11-2018 10:30