È sempre Juve-Napoli: che attacco di Chirico a De Laurentiis

Il calcio italiano non ha ancora raggiunto decisioni univoche su alcune questioni fondamentali, dalla ripresa degli allenamenti al completamento della stagione in corso, dal destino dei campionati alla questione stipendi. Tutto è lasciato, per il momento, alle singole decisioni di presidenti e calciatori. E qualcuna fa senz’altro discutere.

Azzurri in cassa integrazione

Il Napoli, ad esempio, ha chiesto la cassa integrazione per i suoi dipendenti amministrativi. Per il momento nessun taglio milionario alle stelle di Gattuso che giocano in serie A e in Champions League, stipendio decurtato (e pagato dallo Stato) invece per chi siede dietro la scrivania e percepisce emolumenti neppure paragonabili a quelli dei calciatori.

Indignato speciale

Una decisione che ha fatto indignare Marcello Chirico, che dalle colonne de Il Bianconero ha lanciato un vero e proprio attacco nei confronti del presidente del Napoli. “In sintesi – scrive il direttore del sito del tifo juventino – da oggi sarà lo Stato – quindi, tutti noi – a far avere uno stipendio al personale del Napoli.Una società con bilanci sani e 100mln di riserva in cassa, da utilizzare in caso di necessità”.

“A noi tante critiche”

Chirico poi vira verso il piagnisteo, tirando in ballo la sua Juve e il taglio di quattro mensilità annunciato nei giorni scorsi: “Prima un sacco di complimenti, poi in tanti ci hanno ripensato e sono piovute le critiche: ha fatto solo i propri interessi, nulla di eticamente lodevole, operazioni di bilancio al limite della legalità”.

Modello Juve

“Intanto – sottolinea Chirico – grazie al risparmio ottenuto sul monte-ingaggi della prima squadra, a nessun dipendente ordinario della Juventus FC (ne ha 249, tra quadri impiegati e operai) è stato tolto un solo euro dalla busta paga. A Napoli, invece, dove nessun giocatore o dirigente si è ancora tagliato nulla si è ricorsi alla cassa integrazione statale per pagare fino all’80% dello stipendio al personale amministrativo”.

Ce n’è pure per la Roma

E non finisce qui: ce n’è pure per la Roma che “ha deciso di seguire l’esempio partenopeo per i suoi 77 assunti. Del resto, finché paga Pantalone meglio approfittarne. Il problema non sono mica loro, bensì quella furbona della Juventus, riuscita a far passare la favola di ReMida Ronaldo che rinuncia da solo a 10 milioni di euro, mentre invece gliene verrà tolto al massimo un paio e ne prenderà qualcuno in più la prossima stagione. Brutti, cattivi e furbi.

Le reazioni

Molti tifosi condividono lo sdegno del giornalista. “È come Lotito“, scrive qualcuno mentre altri sono più articolati nelle loro riflessioni. Giuliano osserva: “I lavoratori dovrebbero solo mandarlo a quel paese, tanto si merita De Laurentiis, tirchio e taccagno. Ancelotti un gran signore”. Angelo invece attacca tutta la categoria dei calciatori: “Francamente per quello che guadagnano e che hanno guadagnato, possono non avere stipendio per anni. Non mesi”.

