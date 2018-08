È sempre mercato, le big della A in fila per una stella del Psg

Quanto durano le vacanze di un direttore sportivo? Poco, forse quest’anno, almeno in Italia, qualche giorno in più grazie alla fine anticipata del mercato estivo, ma dai primi di settembre si torna già a lavorare, tra contratti da rinnovare e magari trattative da riprendere, quelle interrotte ad agosto per mancanza di tempo, e in qualche caso anche di soldi, ma che vanno tenute vive in vista di gennaio o magari di un’intesa sulla stagione successiva. Come il caso di Adrien Rabiot, il cui nome circola ormai da anni nei radar delle società italiane. Tutte le grandi della Serie A, in momenti diversi, si sono messe sulle tracce del talento classe ’95 del Paris Saint-Germain, eterna promessa del calcio francese, ma ancora non in grado di sbocciare, se è vero che il ct Deschamps non l’ha incluso tra i 23 che hanno poi trionfato al Mondiale di Russia. In principio furono Juventus e Roma, che nell’estate 2014 diedero vita a un testa a testa appassionante, sfociato in un nulla di fatto perché da una parte per i bianconeri il giocatore non rappresentava una priorità, dall’altro in casa giallorossa ci si irritò per l’attivismo di Veronique, la madre-agente del centrocampista, che chiese un dialogo diretto con il connazionale Rudi Garcia, all’epoca allenatore della Roma, in merito alla futura continuità d’impiego del pargolo.

Il contratto sarebbe poi stato rinnovato e qui entra in gioco la figura di Leonardo, oggi re del mercato del Milan, all’epoca ds del Psg. La caccia a Rabiot può allora ripartire, perché oggi come allora il contratto sta per scadere (2019) e il giocatore chiede di più, a livello economico, guadagnando “solo” due milioni a stagione, e tecnico, perché senza più Thiago Motta il posto da titolare nel centrocampo del Paris sembra assicurato per Adrien, ma mai dire mai e allora le italiane tornate a spendere potrebbero diventare un partito interessante. La strada verso il rinnovo sembra in salita e le big della A sono pronte ad approfittarne, già per gennaio o in vista dello svincolo: il Milan su tutte, proprio grazie ai buoni uffici tra Leonardo e il giocatore, la Juventus a ruota, ma attenzione anche all’Inter, che a gennaio potrebbe voler puntare sul centrocampista mai arrivato sul finire dell’estate. A livello di cartellino può essere un affare, a livello d’ingaggio meno, perché il prossimo contratto Rabiot vuole firmarlo da 5 milioni, cifre alla portata solo della Juventus. Attenzione però alle chiusure sfalsate del mercato: il Barcellona, che può acquistare fino al 31 agosto, punta a evitare aste e a definire l’affare subito portando il ragazzo in Catalogna, dopo aver visto sfumare Pogba.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-08-2018 10:35