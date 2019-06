E’ sfida Mourinho-Gattuso per la panchina del Newcastle

Dopo l'addio di Rafael Benitez al Newcastle, il club inglese è alla caccia di un nuovo allenatore. Tra le ragioni del mancato rinnovo del contratto ci sono sicuramente le incertezze sulla campagna acquisti con l'attuale proprietario Mike Ashley che pare più preoccupato a vendere la società anziché rinforzarla. Da settimane è in fase di sviluppo una trattativa con lo sceicco Khaled bin Zayed Al Nahyan, cugino del proprietario del Manchester City e pronto ad acquisire il club per una cifra intorno ai 350 milioni di euro.

Secondo Sportmediaset, il favorito per sostituire lo spagnolo è José Mourinho che, dopo l'esonero dal Manchester United, ha affermato quanto sia fondamentale il progetto per la sua scelta futura. Sembra proprio che quello bianconero sia vincente e abbia convinto il tecnico portoghese, fermo da dicembre e con tanta voglia di tornare ad allenare. Mourinho potrebbe portare con sè un altro ex nerazzurro, vale a dire Marco Materazzi, il quale ha spiegato come nel 2008 lo Special One lo convinse a restare in nerazzurro. I tifosi della Beneamata hanno ben impressa nella memoria l’abbraccio dei due fuori dal Santiago Bernabeu, subito dopo aver conquistato la Champions League nel 2010. A distanza di 9 anni, i due potrebbero nuovamente incontrarsi.

Oltre all'ex tecnico di Inter e Real Madrid, in corsa per la panchina del Newcastle ci sono anche Garry Monk e Gennaro Gattuso che dopo l'addio al Milan è stato cercato dalla Roma prima della firma di Fonseca. Secondo i bookmakers locali il tecnico inglese e quello italiano sono candidati importanti qualora la trattativa con Mourinho non dovesse decollare. La sensazione è che si concretizzasse la trattativa per la cessione della società, Al Nahyan vorrebbe regalare un importante colpo ai tifosi e fornire allo Special One una buona possibilità di manovra sul mercato.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 16:37