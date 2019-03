È subito Carr, Brindisi si inchina a Cantù

Un sogno che non accenna a finire: l’Acqua San Bernardo Cantù bagna con la vittoria il debutto della nuova proprietà, infliggendo la prima sconfitta nel girone di ritorno all’Happy Casa Brindisi e facendo ufficialmente il suo ingresso in zona playoff.

Nell’81-79 finale è decisiva la firma di Tony Carr, che bagna con il canestro della vittoria il suo debutto in maglia brianzola. I top scorer sono Gaines e Blakes (17 punti ma 2/9 da 3 per il primo), da segnalare anche un notevole Shaheed Davis da 13 punti e 19 rimbalzi (di cui ben 8 offensivi, tanti quanti quelli catturati in tutto dall’intera Brindisi). La squadra di Vitucci paga cara la differenza a rimbalzo (49-29), non bastano i 17 punti di un buon Moraschini. Sotto tono gli eroi di Coppa Brown (12) e Banks (11).

Al PalaDesio regna sovrano l’equilibrio: Cantù tocca il +6 sul finire di primo quarto (22-16), ma Brindisi sorpassa in avvio di secondo quarto. Al 20’ è 44 pari, e i pugliesi reagiscono colpo su colpo a ogni tentativo di fuga degli avversari. A due minuti dal termine il punteggio è sul 75 pari, e quando Blakes firma il +4 la partita sembra chiusa, ma l’ex Chappell e Banks firmano il pareggio, preludio al canestro di Carr che fa esplodere la gioia del pubblico canturino.

