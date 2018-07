È subito Verdi, il nuovo Napoli va

Un Napoli convincente e già in palla ha liquidato per 2-0 il Chievo nella prima amichevole di livello della nuova stagione, che ha segnato la fine del ritiro di Dimaro. A Trento la squadra di Ancelotti ha di fatto dominato al cospetto di un avversario parso in ritardo di condizione e forse ancora condizionato dal processo per le presunte plusvalenze fittizie, destinato a concludersi poco prima del via del campionato. I gol portano le firme di Simone Verdi al 10’ con un gran sinistro al volo e di Lorenzo Tonelli, sempre in lista di partenza, nel finale del secondo tempo, di testa da azione d’angolo.

Tra gli azzurri ha brillato un intraprendente Ounas, mandato in campo da Ancelotti al 30’ al posto di Insigne, toccato duro in avvio, e al fianco di Verdi nell’albero di Natale a supporto di Milik. L’algerino è andato più volte vicino al gol. Il Napoli ha sfoggiato buona personalità e un insistito possesso palla, controllando la partita anche nella ripresa su ritmi più blandi.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 23:15