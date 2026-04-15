Rinnovata la partnership tra la nota casa di moda e la federazione per altri quattro anni: un legame più solido tra sport e il brand Armani

L’impatto con le Coppe e i trofei abbinati alle medaglie olimpiche dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 conferisce un valore aggiunto, al teatro di via Bergognone a Milano dove si sono riuniti le protagoniste e i protagonisti indiscussi del Media Day della FISI. Un ambiente anomalo, ammettiamolo, rispetto al consueto, alle cerimonie di premiazione su podi a ridosso delle piste a pochi giorni dal Salone del Mobile e nel tempio laico che Re Giorgio aveva plasmato e studiato in linea con i valori della sua indiscussa arte. La moda non è tale, se non esprime la qualità intrinseca di diventare quotidiano preservando eleganza. Quel valore aggiunto che i risultati sportivi, trofei e medaglie conferiscono all’ambiente e che vengono interpretate dalle scelte della collezione delle divise federali firmate EA7, marchio della spedizione olimpica dei record.

Il rinnovo dell’accordo tra EA7 e FISI

Proprio qui, dove hanno sede anche una parte degli uffici della maison e poco distante il museo, si sigla con un gesto simbolico ma potente la scelta di posizionamento e di riferimenti anche per Armani. EA7 Emporio Armani conferma, infatti, in questa occasione in via ufficiale il proprio ruolo di Official Technical Outfitter degli atleti italiani delle 15 discipline della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

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Una collaborazione, avviata con la stagione 2022/23 fino a Milano Cortina 2026, con alcuni capi divenuti iconici come il giubbotto bianco divenuto un simbolo di facile e immediata associazione ai Giochi Invernali.

I capi iconici indossati da campionesse e campioni

In questa sede, l’annuncio da parte di Armani e FISI per il quadriennio 2026-2030 dell’accordo e che vedrà fornire i capi tecnici per le competizioni, prodotti e accessori con il marchio EA7 Emporio Armani per il tempo libero da indossare per tutta la durata delle manifestazioni. Un patto che ribadisce la collaborazione tra il brand e atlete e atleti della Federazione, da Federica Grignone a Sofia Goggia e gli altri tra cui Flora Tabanelli e Federico Tomasoni, per citarne alcuni.

Ufficio Stampa FISI

Federica Brignone con il presidente Flavio Roda

Brignone e Goggia

Federica Brignone è parsa ancora in riflessione, rispetto a quel che sarà ma altrettanto emozionata e vibrante quando rivede le immagini dei suoi ori olimpici. Due medaglie che indossa con la fierezza che merita, per il recupero e il modello positivo che ha mostrato con il sacrificio e la determinazione che si è imposta. Una tenacia che l’ha indotta a conoscere, e a convivere, con il dolore. ma che le ha donato quel che non aveva ancora conquistato, con gli sci ai piedi in superG e slalom gigante. Non è un caso che sia stata premiata come atleta dell’anno.

Sofia Goggia ha preso la scena con la sua comunicazione efficace, la sua disinvoltura pur cedendo una qualche forma di amarezza. “Ho vissuto una stagione piena di difficoltà. Nonostante questo, sono riuscita a gestire situazioni difficili. Questo sarebbe il claim della stagione, ecco”, dice in un passaggio del suo intervento accanto a Laura Lolli Pirovano. “Sono stata l’ultima a partite nel gruppo delle migliori, c’era caldo, ripenso alla caduta di Lindsey Vonn prima di me e l’attesa lunghissima… A livello di sci avrei potuto non commettere errori: ho fatto imperfezioni allo Schuss delle Tofane e allo Scarpadon, ma è stata una giornata estremamente positiva, non solo per il bronzo, ma anche per la gestione di una situazione che stava diventando estremamente complicata”.

Il ritiro di Dorothea Wierer e Pellegrino

Questa è anche la sede in cui viene ufficializzata, senza incertezze, il ritiro di Dorothea Wierer che non accenna minimamente a ripensamenti nonostante l’insistenza nel reiterare la domanda, più per via del dispiacere di non vederla più competere che altro. Ma la campionessa è ferma: “So che va di moda, ma non sono intenzionata a fare roll back…”, ha detto.

Anche Federico Pellegrino ha vissuto la sua ultima Olimpiade Invernale. Con serenità e amore per lo sci di fondo che ha contribuito a rendere uno sport più diffuso, più praticato e a far crescere il movimento. Due personaggi, due protagonisti unici che salutano così. Da Milano, da dove sono andate in scena le loro ultime Olimpiadi.