Eca: entra l'interista Zhang, esce il milanista Gazidis

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è stato eletto nell’Executive Board dell’Eca, l’associazione dei club europei che interagisce con la Uefa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La votazione si è tenuta presso l'hotel Presidente Wilson di Ginevra: il numero uno dei nerazzurri prende di fatto il posto dell'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis.

Confermato presidente il massimo dirigente della Juventus Andrea Agnelli. De Laurentiis, dato in competizione con Zhang, non si è poi candidato: "Ci stimiamo, non saremmo mai andati in competizione per lo stesso ruolo", ha detto a Sky.

SPORTAL.IT | 10-09-2019 12:57