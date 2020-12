Ecclestone: "Ferrari? Il problema sono gli italiani"

L’ex patron del circus di Formula 1, Bernie Ecclestone, in un’intervista a La Stampa ha lanciato una provocazione nei confronti della Ferrari: “Ho sempre creduto, senza offesa, che il problema siano gli italiani: vogliono tutti comandare e hanno le loro idee. Non dico che si debba mandarli via come si fa con i corrotti, ma bisogna tirare dentro tedeschi, francesi, inglesi, gente che pensa in maniera diversa”.

“Quello che accadde con Jean Todt è emblematico: gli italiani non lo volevano. Li convinsi io a prenderlo, poi le cose andarono per il verso giusto. Binotto è invece in una posizione molto scomoda. Non so se abbia mai voluto davvero diventare team principal. È un ingegnere e si è sempre occupato di questioni tecniche. Quello di cui c’è bisogno a Maranello è di un bravo manager che piazzi le persone giuste nei posti giusti”.

OMNISPORT | 12-12-2020 08:37