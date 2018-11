Ecco a chi ha detto di no Nainggolan

La Premier gli piace, riconosce che lì si gioca un calcio vicino alle sue caratteristiche e alle sue attitudini ma ha detto no più di una volta alle lusinghe inglesi. Radja Nainggolan da tempo era entrato nel mirino dei top-club britannici che hanno fatto di tutto per acquistarlo ma la scelta di non lasciare l’Italia è sempre stata del giocatore che a Espn rivela: “Ho avuto tante offerte dall’Inghilterra per lasciare la serie A, il Chelsea mi offriva anche più soldi ed è un grande club e c’era anche il Manchester United. Naturalmente sono lusingato dall’interesse, ma c’erano molte cose che non mi interessavano affatto. Ci sono molti componenti da valutare. Sono il tipo di persona che ha soprattutto bisogno di vivere bene e di essere in un club che gioca per vincere, o dove sono felice della mia vita. Mi interessa svegliarmi al mattino in un posto dove mi sento bene”.

LE DIFFERENZE – E lui all’Inter si sente bene eccome, al di là dei problemi fisici che lo stanno facendo andare a singhiozzo. La Premier gli piace, sia chiaro: “Non c’è un calcio così tattico come in Italia, mia piace e se mi chiedeste i in quale campionato mi piacerebbe giocare, forse direi l’Inghilterra per lo spettacolo, ma sono qui in Italia da così tanto tempo che sono perfettamente felice qui e non ho bisogno per cambiare qualsiasi cosa”. Quello che non gli va già sono solo le critiche ad personam e i luoghi comuni sulla sua vita fuori dal campo: “Quando ero alla Roma ho giocato 50 partite in stagione ma ero criticato per la vita che conducevo. Penso che la gente non dovrebbe giudicare senza sapere nulla. Voglio che la gente mi dica le cose in faccia: dopo magari avrei stretto la mano anche se non fossi stato richiamato, ma se qualcuno non si comporta così perde il mio rispetto”.

LE ETICHETTE – Il centrocampista dell’Inter continua nel suo sfogo: “Quando qualcuno ti attacca un’etichetta addosso ce l’avrai incollata per sempre, anche quando una squadra deve acquistarmi si fa tante domande su di me. Ma penso di non essere una brutta persona, tutti quelli che mi conoscono ti possono dire che ho il cuore più grande di tutti. Mi piace far star bene le persone intorno a me, è così che sono stato cresciuto”. Capitolo Belgio ormai concluso, la concentrazione di Nainggolan adesso è rivolta solo ai nerazzurri: “Ora mi dedico all’Inter con tanto amore per quello che faccio. Ogni volta che c’è una pausa per le Nazionali, mi prendo 4-5 giorni e sono felice perché posso concentrarmi sul mio club”, ha concluso il centrocampista ex Roma.

SPORTEVAI | 23-11-2018 09:50