"Ecco che accoglienza avrà De Laurentiis a Frosinone"

Qualche tempo fa hanno dato vita a una vera e propria polemica a distanza, innescata dalle parole del presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis, senza mezzi termini, durante un’intervista a un giornalista straniero tuonò contro il Frosinone: “Ma che ci fa in serie A? Non attira spettatori, interessi, tv, non cerca di competere. Se finisce ultimo dovrebbe pagare una multa, non ricevere denaro”.

Le parole di Maurizio Stirpe – La reazione del presidente del club ciociaro, all’epoca, fu rabbiosa. In numerosi interventi su quotidiani, radio ed emittenti televisive napoletane, il patron della doppia promozione in A del Frosinone difese a spada tratta il suo club, facendo notare che – a differenza del Napoli – la sua creatura ha uno stadio di proprietà e un centro sportivo. Ora, però, in vista di Frosinone-Napolile dichiarazioni di Stirpe sono più accomodanti.

L’accoglienza – “Lo accoglierei a braccia aperte”, dice il presidente del Frosinone in un’intervista a Il Mattino a proposito di un possibile incontro col suo omologo partenopeo. “Credo che nella vita si possano aver opinioni differenti e andare sopra le righe ma poi bisogna ricomporre e mettere da parte certe vicende del passato”.

Napoli, che sfortuna – Tenero pure il giudizio di Stirpe sulla stagione del Napoli, dopo un Tweet in cui il Frosinone arrivò quasi a ‘festeggiare’ l’eliminazione degli azzurri dal girone di Champions: “È uscito per sfortuna. In Italia la competizione è irrealizzabile perché i numeri in campo sono troppo diversi tra chi primeggia e chi concorre per la seconda posizione. Da questo punto di vista il Napoli ha fatto quello che poteva. In ogni caso, spero che domenica si assista a una giornata di sport”.

SPORTEVAI | 25-04-2019 10:08