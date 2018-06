Ecco chi è Alen Halilovic, il colpo a sorpresa del Milan

Alen Halilovic, l’ultimo arrivato in casa Milan, comincia la sua carriera nel 2004, a otto anni, con le giovanili della Dinamo Zagabria da cui esce nel 2012 per approdare in prima squadra. Rimane nella società croata fino al 2014 quando il Barcellona lo acquista per cinque milioni di euro. La dirigenza catalana lo destìna alla squadra B con cui gioca fino al 15 gennaio 2015 quando debutta con la prima squadra nella gara contro l’Elche in Coppa del Re.

La sua avventura catalana termina nel 2015, dopo aver vestito la maglia blaugrana trenta volte e aver segnato quattro reti, venendo ceduto in prestito annuale allo Sporting Gijon.

Tornato al Barcellona, la società decide di cederlo a titolo definitivo all’Amburgo, inserendo nell’affare la clausola del diritto di riacquisto fissato a dieci milioni.

Gioca pochissimo in Bundesliga: nell’estate del 2017 Halilovic viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas, collezionando trentadue presenze e due gol, trovando la continuità che gli mancava da tempo.

Il classe 1996 è ritenuto, in patria e non solo, uno dei migliori talenti croati della storia e nel 2012 è stato inserito da ‘Don Balon’ nella lista dei migliori giocatori nati dopo il 1991.

Paragonato per caratteristiche e nazionalità a Luka Modric, Halilovic è il più giovane giocatore croato ad aver debuttato con la maglia della nazionale maggiore (16 anni, 11 mesi e 23 giorni), che ha vestito nove volte senza mai esser riuscito a segnare. L’ultima apparizione con la selezione croata risale al 27 maggio del 2017 contro la Moldavia: non è stato convocato per il Mondiale.

L’ex Barcellona è un trequartista nato, mancino puro, ma diverse volte è stato adattato sulla fascia destra e sinistra. Nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso Halilovic potrebbe alternarsi a Kessie e Bonaventura, con caratteristiche diverse, nel ruolo di mezz’ala o agire più vicino alla porta da esterno destro, facendo rifiatare Suso. Sempre che lo spagnolo rimanga in rossonero.

SPORTAL.IT | 28-06-2018 13:20