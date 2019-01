Ecco chi era Tomasson, l’alter ego di Piatek

Un paragone importante quello che Gennaro Gattuso ha riservato a Piatek: l’allenatore rossonero infatti lo ha paragonato a Jon Dahl Tomasson, che al Milan ha lasciato ottimi ricordi per i gol segnati (non tantissimi ma quasi sempre decisivi). Ma i più giovani si saranno chiesti chi fosse Tomasson, quindi andiamo a scoprirlo. Alto un centimetro meno di Piatek e leggermente più leggero, il danese cominciò la carriera nell’Heerenveen, squadra olandese con la quale si mise in mostra meritandosi il salto in Premier League al Newcastle. In Inghilterra venne però totalmente bocciato e massacrato dalla critica, quindi torno in Olanda al Feyenoord, facendosi conoscere dal mondo segnando anche nella finale di Europa League (vinta) e ai mondiali del 2002 (4 gol per la Danimarca).

Il Milan fece un affare eccezionale: lo prese a parametro zero. Al primo anno vinse subito la Champions League segnando un gol decisivo (il 3-2 all’ultimo secondo contro l’Ajax su pallonetto di Inzaghi, rischiando di farlo annullare per fuorigioco regalando un infarto ai tifosi rossoneri) e alzando a Manchester la coppa coi compagni dopo la finale contri la Juventus. L’anno dopo pur non giocando titolare segnò 12 gol in campionato collaborando in maniera decisiva al diciassettesimo scudetto della storia milanista. L’anno dopo vinse la Supercoppa italiana e segno anche un rigore nella maledetta serie contro il Liverpool ad Instanbul. Chiuso da Shevchenko e Inzaghi, chiuse la sua avventura in rossonero e girovagó per l’Europa, vestendo le maglie di Stoccarda, Villarreal e nuovamente Feyenoord, fino al ritiro arrivato nel 2011. Piatek lo ricorda? Effettivamente si, come lui è un predatore in area di rigore, inoltre eccelle sui colpi di testa. I milanisti sperano che possa seguire le sue orme anche a livello di trofei vinti.

SPORTEVAI | 29-01-2019 10:17