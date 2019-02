Ecco chi può essere bocciato a giugno dal maestro Ancelotti

Tre mesi per essere tutti promossi. Il Napoli è sotto esame, come ha confermato ieri Carlo Ancelotti, e nonostante all’orizzonte ci sia solo l’obiettivo dell’Europa League (la qualificazione in Champions è blindata ed anche il secondo posto sembra quasi al sicuro) il tecnico azzurro chiede il massimo delle motivazioni proprio quando trovare stimoli è più difficili. Darei un 7 alla squadra, qualche 5 per prove individuali ma i conti si faranno alla fine. Cioè quando ci saranno gli scrutini definitivi. Pagelle che andranno direttamente nelle mani di De Laurentiis con gli errori segnati con matite rosse e blu e con la lista di chi può andar via. E chi deve venire, ovviamente. Don Carlo ha accettato finora tutte le mosse della società senza batter ciglio: sul mercato estivo è intervenuto solo per chiedere Fabian Ruiz (Meret e Verdi erano stati già bloccati) e per trattenere tutta la rosa tranne Jorginho.

IL CONTO – A gennaio non ha fatto richieste, non ha bloccato l’addio di Hamsik e la cessione in prestito di Rog e non si sarebbe neanche opposto alla cessione di Allan a peso d’oro ma il conto lo presenterà a fine maggio. Sarà quello il momento della verità. C’è dunque chi rischia grosso nella rosa attuale. Non i portieri (saranno confermati tutti e tre), ma diversi big e altri titolari saranno esaminati con la massima attenzione proprio da qui alla fine della stagione. Il primo è Hysaj, candidato ad andar via se arriva un’offerta di almeno 25 milioni (la clausola di 40 non la pagherà nessuno). Il secondo è Mario Rui, che non sempre convince Ancelotti.

CHI RISCHIA – Se Ghoulam non torna ai livelli di prima dell’infortunio, Ancelotti chiederà due esterni bassi nuovi di zecca. Su Albiol deciderà il giocatore insieme alla società, non escluso l’addio. Rischia molto anche Diawara che dovrà dimostrare quello che non è ancora riuscito a fare finora. Con lui Verdi, troppo alterno finora, infortuni a parte. Mertens sembra destinato ad andar via, Callejon a restare così come Zielinski, Allan e Fabian Ruiz. Capitolo a parte per Koulibaly: lui è da 8 in pagella ma se qualche club dovesse offrire una cifra superiore ai 100 milioni sarà difficile trattenerlo.

SPORTEVAI | 21-02-2019 14:10