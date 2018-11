Ecco come Cr7 ha festeggiato il successo sul Milan

Avrebbe potuto essere a sudare con i compagni di nazionale in attesa di sfidare i suoi compagni Chiellini e company per la Nations League ma Cristiano Ronaldo ha già da mesi deciso di prendersi una pausa con il Portogallo, di comune accordo con il ct, e così ogni volta che cade una sosta in campionato ne approfitta per rilassarsi con la famiglia. Dopo il successo a San Siro col Milan e il gol del 2-0 che porta la sua firma, Cr7 non ha perso tempo: aereo (prenotato da tempo) per Londra e mini-vacanza assieme alla compagna Georgina Rodriguez e al figlio Cristiano Jr. Da grande appassionato di tennis, e tifosissimo di Nole Djokovic, il portoghese non si è voluto perdere i Masters di Londra e ieri era sugli spalti della O2 Arena a sostenere il tennista serbo contro Isner. Non è la prima volta che il calciatore portoghese partecipa alle Finals di Londra (è accaduto per la prima volta nel 2011) e ai tempi del Real Madrid era frequente spettatore del Masters 1000 di Madrid. Cr7 ha portato fortuna all’amico, che ha superato Isner per 6-4, 6-3 ma è stato anche protagonista di un simpatico siparietto quando una pallina è volata vicino alla sua postazione.

CHE LUSSO – Ronaldo, immortalato dai fotografi, non è riuscito ad agganciarla al volo per una questione di centimetri ma la pallina ha colpito Georgina. La scenetta si è chiusa fra le risate generali dei suoi familiari e dei tifosi seduti accanto a loro. La stella della Juventus alloggio a Londra nello sfarzoso Bulgari Hotel di Knightsbridge in una suite dell’hotel che costa fino a 10mila euro a notte. La suite nell’hotel a cinque stelle Bulgari dispone di due bagni in marmo, finestre insonorizzate, soggiorno in stile italiano, mini-frigo e persino un caminetto.

