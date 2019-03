Eusebio Di Francesco è in pole position per la panchina della Fiorentina secondo il Corriere dello Sport, che azzarda anche alcune previsioni sulla Viola del futuro in caso di approdo dell'ex allenatore della Roma.

Due le opzioni: o un 4-3-3 con Muriel terminale offensivo affiancato da due esterni con Zurkowski nel ruolo di regista e Traorè ed Edimilson da mezzali, o un 4-2-3-1 con Muriel appoggiato da Simeone, Saponara e Benassi (nel caso partisse Federico Chiesa).

SPORTAL.IT | 21-03-2019 08:25