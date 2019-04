Ecco come Ronaldo ha dimenticato la delusione Champions

Per cancellare un pizzico di presente e rimandare ogni pensiero sul futuro ha staccato la spina, dimenticando le delusioni di Champions, la festa scudetto a metà e altri pensieri. Dopo la vittoria con la Fiorentina Cristiano Ronaldo si è messo per qualche giorno tutto alle spalle, regalandosi una mini-vacanza tutto relax. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha deciso di godersi lontano dall’Italia le vacanze di Pasqua ed è volato nella serata di sabato a Dubrovnik in Croazia, insieme alla sua compagna Georgina.

LUSSO E ARAGOSTE – Assieme alla bella fidanzata Cr7 ha risieduto nella lussuosa Villa Sheherezade. I due, assieme ad amici, come raccontato dai media croati, hanno cenato nel rinomato ristorante “Dubrovnik”, con un menù a base di pasta, pesce e aragosta. Nelle foto che sono uscite, Ronaldo è apparso sereno e sorridente, pronto a godersi il meritato relax dopo una stagione da montagne russe, con successi e delusioni.

LA PASQUA – Ieri nella giornata di Pasqua, scortati da alcuni bodyguard, invece,Ronaldo e Georgina hanno visitato l’isola Lopud, situata non lontano dalla costa. Secondo quanto riportato dai media locali, Ronaldo e compagna rimarranno in Croazia fino a domani, poi l’attaccante tornerà a Torino per allenarsi con i compagni in vista del match del prossimo weekend di San Siro contro l’Inter. In testa c’è ancora un ultimo obiettivo, ovvero vincere la classifica dei cannonieri. Il portoghese, che ha saltato diverse partite per infortunio, è fermo a quota 19 a tre lunghezze da Quagliarella. Prima di lui anche Piatek (21 gol) e Zapata (20).

SPORTEVAI | 22-04-2019 08:54