Il labiale di Cr7 rivelato ma è polemica per oscuramento Sky

Cosa ha detto Cristiano Ronaldo quando dopo neanche un’ora di gioco è stato richiamato da Sarri? La polemica del giorno continua a tenere banco sui social e tra i media. Che Cr7 non l’abbia presa bene è apparso chiaro subito a tutti anche se chi ha visto la partita su Sky è rimasto sorpreso perchè le telecamere hanno subito abbandonato l’infastidita uscita dal campo del giocatore, preferendo – immotivatamente – inquadare gli spalti, prima Nedved e poi la tifoseria dello Stadium.

LE PAROLE – Tancredi Palmeri su twitter scrive: “I portoghesi che hanno visto il filmato non sono concordi con su cosa Cristiano Ronaldo abbia detto, ma tutti sembrano concordare che in mezzo alle parole ci sia almeno un “vai pra o caralho”, ovvero “vattene affa…”

I PRECEDENTI – Non è la prima volta che Ronaldo viene sostituito e non è la prima volta che reagisce in maniera scomposta contro l’allenatore, anche se contro il Milan è stato il gesto più eclatatante.

LA PRIMA VOLTA – Il primo screzio in estate, dopo la prima sostituzione della stagione. E’ successo durante la sfida con il Tottenham, quando il portoghese è dovuto uscire dal campo al 18esimo della ripresa per far posto a Pereira. Al momento del suo cambio, nel filmato che presto divenne virale, si vede infatti CR7 abbracciare Pereira e de Ligt prima di uscire dal terreno di gioco, incrociare Sarri e rivolgergli qualche parola con uno sguardo per nulla “amichevole”. Il tutto prima di accomodarsi in panchina e seguire il resto dell’amichevole insieme agli altri compagni.

IL BIS – Un atteggiamento più contenuto c’è stato proprio mercoledì scorso contro la Lokomotiv Mosca, quando il cinque volte pallone d’oro è uscito dal campo all’81’, limitandosi a una smorfia ma senza protestare.

LE POLEMICHE – Ha fatto però discutere la scelta di Sky di non indugiare, come sempre si fa in questi casi, su Ronaldo mentre lasciava il campo. Anche all’estero hanno notato la cosa, criticandola: perchè inquadrare Agnelli e Nedved in tribuna e gli striscioni sugli spalti proprio mentre Cr7 si avvicina a Sarri? Numerose le critiche dei social, che accusano l’emittente satellitare di aver voluto evitare polemiche, tentando di oscurare immagini velenose.

SPORTEVAI | 11-11-2019 09:57