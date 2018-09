Ecco cosa rischia Cristiano Ronaldo: 'Vogliono distruggerlo'

La Juventus ha mandato un chiaro messaggio all’Europa vincendo in 10 al Mestalla, ma la vittoria bianconera sul Valencia è finita in secondo piano rispetto all’espulsione di Cristiano Ronaldo, che campeggia sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo.

L’attaccante portoghese, ingiustamente cacciato nel primo tempo della partita contro gli spagnoli, rischia paradossalmente da una a tre giornate di squalifica. Sarà decisivo il referto dell’arbitro tedesco Brych, anche martedì protagonista in negativo.

Il codice dell’Uefa prevede una giornata per “condotta antisportiva”: nel caso CR7 salterebbe solo la partita contro gli Young Boys. Ma se Brych ha classificato l’episodio come “condotta violenta”, la squalifica potrebbe lievitare fino a 3 giornate. In questi casi l’Uefa, che deciderà giovedì, si avvale della prova televisiva per stabilire la durata della sanzione: in caso di tre turni di stop, il cinque volte Pallone d’Oro, alla prima espulsione in carriera in Europa, salterebbe anche le due gare contro il Manchester United.

Il rosso a Ronaldo e le immagini del campione in lacrime hanno fatto il giro del mondo. La sorella Katia Aveiro su Instagram si è sfogata: “Una espulsione vergognosa. Vogliono distruggere mio fratello ma Dio non dorme e giustizia sarà fatta”.

“Non commento la decisione – le parole di Allegri -, dico solo che il Var avrebbe aiutato a decidere meglio in questa situazione. Dispiace perché comunque perderemo un giocatore importante per almeno una giornata”. Sul caso è intervenuto anche il tecnico del Valencia Marcelino: “Cristiano era molto dispiaciuto e stava piangendo perché mi ha detto che non aveva fatto niente… La Juve? È una grande squadra”.

