Ecco cosa rischia Douglas Costa dopo il minuto di follia

Il minuto di follia di Douglas Costa in Juventus-Sassuolo ha quasi messo in ombra, sui giornali, i primi gol di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera. L'esterno brasiliano entrato nella ripresa si è reso protagonista di un battibecco insistito con Di Francesco, culminato nel finale di gara con una gomitata, una testata e addirittura uno sputo da parte del verdeoro. Avvisato dal Var, l'arbitro Chiffi ha espulso il giocatore, che ora rischia una lunga classifica, considerati i precedenti.

Lo sputo nei confronti di un avversario rientra nella casistica della "condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti": Douglas Costa potrebbe quindi essere punito con almeno 3 giornate di squalifica. Il gesto è stato inoltre preceduto da una gomitata e un abbozzo di testata che potrebbero aggravare la situazione del brasiliano, che rischia una squalifica più lunga. In caso di uno stop di 3 giornate, Douglas Costa salterà la trasferta di Frosinone, la sfida con il Bologna e soprattutto il big match contro il Napoli.

Il giocatore, ha reso noto Allegri, sarà multato: "È stato provocato? Doveva indipendentemente avere un atteggiamento diverso. Non era una corrida la partita, era entrato bene. Sono rimasto sorpreso dalla sua reazione. Il fallo che ha subito e non è stato fischiato non gli è servito. Abbiamo preso gol, una espulsione che sarà lunga e noi su questo non dobbiamo cadere. È giusto che sia multato lo sarà sicuramente".

Il diretto interessato si è poi scusato su Instagram: "Vorrei scusarmi con tutti i tifosi della Juventus per la mia reazione sbagliata nella partita di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. E' stato un brutto errore, ne sono consapevole e mi scuso con tutti. Voglio chiarire che questo episodio non rispecchia quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 08:40