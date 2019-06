Ecco dove si vedrà in tv la prima di Conte contro la Juve

Inutile negarlo: l’attesa per vedere la prima volta di Conte contro la Juventus è forte e se per il campionato bisognerà attendere i calendari, c’è già la data della prima amichevole Inter-Juventus, che si giocherà a Nanchino il 24 luglio per l’International Champions Cup 2019. L’evento che negli ultimi anni raggruppa tutti i principali club europei (tra cui le italiane Juventus, Inter, Milan e Fiorentina , che ha preso il posto della Roma, impegnata nei preliminari di Europa League) in un torneo itinerante e che l’anno scorso era stato trasmesso in esclusiva da Sky.

IL COLPO – Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, però, quest’anno tutte le partite dell’ICC saranno trasmesse da Sportitalia, l’emittente guidata da Michele Criscitiello, che ha trovato un accordo con IMG beffando Sky. Tutti i match saranno trasmessi in diretta tra cui la supersfida tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus che si giocherà a Nanchino il 24 luglio e sarà trasmessa in diretta e in chiaro alle 13.30 ora italiana. Sportitalia per l’occasione lancerà la sua nuova offerta editoriale che, consentendo ai telespettatori dotati di SmartTv con il sistema HBBTV incorporato, di accedere a ben quattro canali in chiaro: Sportitalia HD, SI Solo Calcio, SI Motori e SiLive24.

IL CALENDARIO – Se l’accordo tra il gruppo di Criscitiello e IMG dovesse essere confermato, Sportitalia trasmetterà anche altri importanti big match tra cui le sfide che vedranno impegnato il nuovo Milan di Giampaolo contro Bayern Monaco, Benfica e Manchester United, la nuova Inter di Conte contro i Red Devils e i vicecampioni d’Europa del Tottenham, la Juve contro gli Spurs e a seguire contro l’Atletico Madrid. Questo il calendario degli incontri:

16 luglio

Bridgeview [USA]

Fiorentina-Guadalajara

18 luglio

Carson [USA]

Arsenal-Bayern München

20 luglio

Kallang [Singapore]

Manchester United-Inter

21 luglio

Santa Clara [USA]

Benfica-Guadalajara

Charlotte [USA]

Arsenal-Fiorentina

Houston [USA]

Bayern München-Real Madrid

Kallang [Singapore]

Juventus-Tottenham

24 luglio

Landover [USA]

Real Madrid-Arsenal

Kansas City [USA]

Bayern München-Milan

Arlington [USA]

Guadalajara-Atletico Madrid

Nanjing [CHI]

Juventus-Inter

25 luglio

Harrison [USA]

Fiorentina-Benfica

Shanghai [CHI]

Tottenham-Manchester United

27 luglio

East Rutherford [USA]

Real Madrid-Atletico Madrid

29 luglio

Foxborough [USA]

Milan-Benfica

3 agosto

Cardiff [WAL]

Manchester United-Milan

4 agosto

Londra [ENG]

Tottenham-Inter

10 agosto

Stoccolma [SWE]

Atletico Madrid-Juventus

SPORTEVAI | 13-06-2019 10:01