Ecco gli Azzurri: una clamorosa esclusione, ritorna un big

Mario Balotelli perde il posto in Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 Azzurri per l'amichevole con l'Ucraina e la sfida di Nations League in Polonia: due gli esclusi di prestigio, entrambi per scelta tecnica, Mario Balotelli e Andrea Belotti. SuperMario ha cominciato malissimo la stagione: nel Nizza ha accumulato solo tre presenze e 210 minuti senza lasciare il segno, tanto che il tecnico Vieira lo ha escluso per la prossima partita di Ligue 1. "E' fuori condizione", dicono dalla Francia.

Non ha convinto il ct neanche Belotti, che non sta brillando nel Torino. Nel gruppo rientrano a sorpresa Sebastian Giovinco, eroe di Toronto, e Francesco Acerbi, assenti da tempo. Prima chiamata invece per Gianluca Caprari. Tornano dopo gli infortuni Marco Verratti e Alessandro Florenzi, c'è il rossonero Patrick Cutrone.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolo' Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).

Le parole di Mancini in vista dell'amichevole di Genova: "La Federazione ha sentito le autorità e crediamo possano essere due giornate speciali per alleviare il dolore di tutte le persone che sono state colpite dal crollo. I genovesi sono forti soprattutto nei momenti difficili, è una situazione incredibile e la nostra speranza è che la Nazionale possa portare un po’ di gioia".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 14:15