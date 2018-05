Ecco i nuovi Azzurri, Mancini ha una sola certezza

E' ai blocchi di partenza la nuova Italia di Roberto Mancini, che lo stesso ct ha ribattezzato come la "Nazionale della rinascita", dopo il disastro Mondiale dell'accoppiata Tavecchio-Ventura.

Lunedì gli Azzurri scenderanno in campo contro l'Arabia Saudita a San Gallo, in Svizzera: è la prima uscita ufficiale dell'allenatore jesino. "Sarà molto emozionante e diverso da tutte le altre volte, sia da giocatore sia da allenatore. Allenare la Nazionale è il sogno di qualsiasi allenatore, domani sarà la prima partita e sarebbe importante iniziare bene".

"Le prime sensazioni sono buone, i ragazzi si sono applicati molto nonostante la stanchezza e ci siamo anche un po' divertiti. La colpa di quello che è successo non è solo di Ventura, ma del passato non voglio parlare. La cosa importante è che i ragazzi siano spensierati e giochino a calcio divertendosi, ci sono tanti ragazzi giovani e con grandi doti tecniche, voglio vedere entusiasmo e motivazione".

Per ora nessuna rivelazione sulla formazione ufficiale, a parte un nome: Gianluigi Donnarumma. "Lui gioca di sicuro, ma la formazione ancora non la so, decido domattina. Balotelli vediamo: ha i suoi tifosi a Nizza e magari lo facciamo giocare lì. Chi mi ha stupito? Politano è molto tecnico e veloce, Cristante mi piaceva già da giovane, entrambi possono avere un grande futuro in Nazionale".

Sempre su SuperMario, l'attaccante bresciano sembra cresciuto: "Sarà uno degli attaccanti e speriamo possa darci qualcosa di buono anche per il futuro, visto che comunque è ancora giovane. Dipende tutto da lui: se sarà in forma e giocherà come sa, allora non ci saranno problemi".

Alla vigilia della partita contro i sauditi ha preso la parola anche Leonardo Bonucci, che indosserà la fascia di capitano: "È una responsabilità importante, devo essere da esempio per i giovani, primo tra tutti Mario (Balotelli, ndr), che ho trovato molto cambiato e molto più maturo. Essere capitano della Nazionale è un sogno che hanno tutti i bambini, voglio dimostrare di essere all'altezza della situazione, cercherò di essere sempre da esempio per tutti".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 22:15