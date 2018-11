Ecco i veri motivi per cui Raiola è a Milano

Per dare conforto a Jack Bonaventura, che dovrà operarsi e rimarrà fuori probabilmente fino ad aprile nel momento forse migliore di tutta la sua carriera, ma anche per molte altre ragioni. L’arrivo di Mino Raiola a Milano si intreccia con diverse trattative di mercato che riguardano alcuni dei suoi assistiti più importanti e questo si sapeva, ma il primo nome della lista – quello forse più urgente – è il meno atteso. Il potente procuratore è in Italia per discutere con Milan e Juventus essenzialmente ma la priorità è per Mose Kean. Il baby-bomber sta crescendo ed ha bisogno di spazio, a gennaio dovrà essere ceduto per dargli la possibilità di giocare con continuità. Il ds Paratici lo vuole valutare e monitorare con attenzione, per capire se possa essere lui il futuro (non immediato ma neanche tanto lontano) dell’attacco della Juventus. Su Keane ci sono cinque club che lo vorrebbero in prestito, si tratta di Bologna, Empoli, Udinese, Parma e Frosinone ma da qui all’apertura della sessione invernale del mercato la lista delle pretendenti potrebbe ulteriormente allungarsi. Paratici e Nedved stanno valutando insieme all’agente del giocatore la soluzione migliore per la crescita di Kean e sarà il primo argomento della discussione con i dirigenti bianconeri. Il secondo, non è un mistero, è Paul Pogba.

DA PAUL A ZLATAN – La Juve vuole capire che margini ci sono per un’operazione onerosa ma che piace a tutti o quasi. Il centrocampista piace anche al Barcellona, il suo addio al Manchester United è tutt’altro che scontato ma non impossibile. Il club bianconero vuole prima capire i costi della trattativa e la reale volontà del giocatore parlando con Raiola, poi metterà in piedi un’offerta che comprenderà anche il cartellino di qualche giocatore (Alex Sandro il maggiore indiziato) oltre a un forte conguaglio. Capitolo Milan: Leonardo e Maldini con Raiola non parleranno solo di Ibrahimovic. Ora che la dirigenza rossonera è cambiata, l’agente ha riaperto i contatti con i rossoneri – bruscamente interrotti quando c’era Mirabelli, con cui la rottura era totale – ed affronterà anche il tema Donnarumma. Gigio si è ripreso dopo l’errore nel derby e sta tornando ai suoi livelli (anche in Nazionale). Raiola vuol capire se c’è l’intenzione di venderlo o se si può ipotizzare una data per un prolungamento di contratto. Il piatto forte però resta Ibrahimovic: molto balla sulla durata del contratto. Lo svedese vuole un anno e mezzo di ingaggio a circa 6 milioni di euro, il Milan punta su sei mesi con opzione per la stagione successiva.

SPORTEVAI | 18-11-2018 09:58