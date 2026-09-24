Ecco il nuovo Brasile di Ancelotti, il ct ha scelto i 4 leader da cui ripartire e rivela la formazione per il test con l'Australia

L'allenatore della Seleaco punta sui quattro assi Estêvão, Endrick, Raphinha e Vinicius che saranno aiutati da diversi giovani ed approva la riforma sugli stranieri

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il nuovo Brasile nasce ai confini del mondo, dall’Australia dove la luna appare capovolta quando sorge e Carlo Ancelotti confida proprio di invertire il momento degli auriverde dopo la delusione Mondiale. A Brisbane re Carlo si presenta col sorriso e con le idee chiare, al punto da rivelare tutta la formazione titolare, confermando che l’attacco in questo ciclo sarà guidato da Endrick, Vinicius Jr., Raphinha ed Estêvão : giocatori dal presente brillante e dal futuro promettente, che dovranno dare il massimo fin dal primo giorno.

Ancelotti rivela la formazione titolare

“È stato un periodo lungo e piuttosto difficile, perché dopo i Mondiali non abbiamo avuto tempo per riorganizzarci. Ora, credo che abbiamo raggiunto un punto importante. Abbiamo nuovi giocatori, giovani giocatori. Non è che abbiamo iniziato un nuovo progetto. Stiamo continuando il lavoro che abbiamo fatto un anno fa, cercando di migliorarlo. Il gruppo è buono; abbiamo giovani giocatori di talento . Queste partite sono buone opportunità per i giovani di mettersi in mostra. Alcuni non hanno avuto la possibilità di giocare con i loro club e potranno farlo con la nazionale. Domani giocheranno: Hugo Souza; Matheuzinho, Vitor Reis, Marquinhos, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães; Estêvão, Endrick, Raphinha e Vinicius . Saranno i miei undici. Ma non abituatevi ad avere la formazione“. L’allenatore ha sottolineato che la nazionale brasiliana ha già una solida base, costituita dalla rosa rimanente dai Mondiali..

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La difesa di Estevao ed Endrick

Il commissario tecnico italiano ha voluto offrire supporto a giocatori come Estêvão e Endrick , che non hanno trovato continuità di gioco rispettivamente al Chelsea e al Real Madrid, ma che saranno importanti e titolari per la nazionale brasiliana nelle prossime partite. “Estêvão è un giocatore molto importante per la nazionale. A volte gli interessi del club non coincidono con quelli della nazionale . Per noi, Estêvão e altri giovani, come Endrick, sono molto, molto importanti. Anche se non gioca, se non trova spazio nel suo club, lo convocherò perché crediamo che sia fondamentale per il futuro. Vogliamo giocare bene e iniziare a vincere le partite. Abbiamo una solida base su cui costruire. I giocatori che hanno partecipato ai Mondiali possono aiutarci a migliorare in questo nuovo progetto.”

“Siamo felici di giocare queste amichevoli, ma è vero che il calendario al momento non ci permette di giocare in Europa. Non è possibile affrontarle.” Matheuzinho e Vitor Reis saranno titolari e faranno il loro debutto in nazionale. Oltre a loro, scenderanno in campo anche Hugo Souza ed Estêvão, già convocati ma esclusi dai Mondiali. Ancelotti ha dichiarato che dovrebbe apportare una serie di cambi nel secondo tempo, soprattutto dal centrocampo all’attacco: “C’è una tendenza, voglio osservare più giocatori, almeno in questa prima partita, a centrocampo. Cerco centrocampisti, farò qualche altro cambio e lascerò che la difesa giochi un po’ di più”.

La riforma della federcalcio

Infine il ct ha difeso giovedì la graduale riduzione degli atleti stranieri nelle serie A e B brasiliane. Il provvedimento, proposto dalla CBF e approvato dai club all’inizio di questa settimana , è diventato oggetto di notevoli polemiche sin dal suo annuncio: “Penso che ridurre il numero di stranieri nel calcio brasiliano sia un aspetto molto importante per dare opportunità ai talenti brasiliani, che sono numerosi, ma è anche un’opportunità per l’intero campionato brasiliano. Mi sembra che non sia un demerito ridurlo, anno dopo anno. È una cosa molto positiva per il calcio”. La modifica proposta dalla CBF (Confederazione calcistica brasiliana) prevede una riduzione del numero massimo di giocatori stranieri ammessi a disputare partite nel Paese. Dal 2024, i club hanno potuto schierare fino a nove giocatori stranieri nelle partite del campionato brasiliano, ma il prossimo anno questo limite scenderà a otto. Da quel momento in poi, ci sarà una riduzione di un giocatore a stagione fino al 2030, quando sarà consentito un massimo di cinque giocatori stranieri per club. Inoltre, dovrà essere registrato un numero minimo di giocatori Under 23.