Ecco il vero motivo per cui è saltato Conte al Real

I rumours non sono ancora terminati, perchè tecnicamente Solari è solo l’allenatore provvisorio del Real Madrid, dopo l’esonero di Lopetegui, ma che possa essere Antonio Conte il nuovo nocchiero dei blancos appare sempre più difficile. Eppure fino a qualche giorno fa sembrava fatta: la sua disponibilità era stata sondata e c’era stato un ok di massima, i problemi col Chelsea erano stati risolti a livello legale. Cosa è successo per far saltare la trattativa? Ha inciso – ma non è stato determinante – il parere di Sergio Ramos (“il rispetto si guadagna, non si impone. I metodi di gestione di un allenatore a volte sono molto più importanti delle conoscenze tecniche”) ma Florentino Perez non ha bocciato Conte per questo motivo.

IL PARERE DEI SENATORI – Il presidente del Real è sempre stato molto attento al parere dei suoi senatori ma in questo caso a determinare lo stallo sono state altre ragioni. La prima è di carattere tecnico: ha avuto paura che il calcio di Conte non fosse quello che vuole il Santiago Bernabeu. L’ex allenatore della Juventus in questo è simile a Mourinho: più difensivista che portato allo spettacolo e al calcio-champagne. Con lo Special One in panchina il Real visse stagioni altalenanti, senza mai vincere la Champions (che sarebbe arrivata dopo, con Ancelotti prima e soprattutto con Zidane dopo) e non soddisfò mai l’esigente palato del pubblico madridista (come successe, ad esempio, anche a Capello che vinse la Liga ma fu contestato). La seconda ragione è sui termini dell’accordo.

LE RICHIESTE DI CONTE – Conte chiedeva oltre 10 milioni di euro all’anno per tre stagioni e mezza e voleva portare con sé 5 uomini del suo staff ma soprattutto ha chiesto carta bianca sul mercato e mani libere. Quello che non ha avuto al Chelsea, in pratica. Ma anche quello che Florentino Perez non ha concesso a nessuno mai. E’ sempre stato il presidente a fare gli acquisti, a scegliere i top-player o a decidere di cederli. Su questo punto, almeno per ora, si è arenata la trattativa. Ora Solari ha tre partite di tempo per convincere tutti, dopo il 4-0 in coppa al Melilla. Deve giocare con Valladolid e Celta in Liga e col Viktoria Plzen in Champions. Potrebbe anche ottenere la grande chance di rimanere fino alla fine della stagione e non tornare al Castilla, da dove è stato preso.

