Ecco il vero problema che ha bloccato Chiesa

E’ dalla fine del campionato che si parla di una possibile cessione di Chiesa: prima era l’Inter in pole, poi il Napoli, quindi la Juventus che sembra l’unica ancora in corsa per il talentuoso attaccante ma la situazione sembra ormai cristallizzata. La prima cosa che ha detto Rocco Commisso quando ha acquistato la Fiorentina, ormai quasi due mesi fa, è che Chiesa non sarebbe andato via, non sarebbe stato “il mio Baggio” e finora non ha ceduto di un centimetro. Il patron viola non può più cambiare idea neanche se volesse, si è fin troppo sbilanciato nei confronti dei tifosi eppure il giocatore non è convinto.

LA SITUAZIONE – Chiesa è convinto che per lui sia giunto il momento di fare un salto di qualità, di cominciare a lottare per obiettivi diversi e vede la Juve come la grande occasione della sua carriera. Dove sta il punto di fondo? Lo spiega Tmw nell’editoriale di Raimondo De Magistris che scrive che l’attaccante paga l’assenza di un piano, di un procuratore che potesse consigliarlo ed evitargli questa strategia dell’attesa che ha fatto unicamente il gioco della Fiorentina e della nuova proprietà. Il padre Enrico, ex bomber proprio dei viola, non è nè Raiola nè Mendes in pratica.

IL GAP – Chiesa è uscito allo scoperto tardi “da solo e senza alcuna mediazione, era convinto che bastasse il suo talento per vendersi da solo, ma il cambio di proprietà (con i Della Valle e Corvino sarebbe andare diversamente…) l’ha imprigionato in una situazione più grande di lui. Da cui poteva svincolarsi solo uscendo subito allo scoperto e lavorando attivamente alla cessione mentre la sua stella brillava durante l’Europeo Under 21. Adesso, purtroppo per lui, è troppo tardi”.

SPORTEVAI | 28-07-2019 09:21