Ecco perchè Gattuso ora parla a ruota libera

Nei giorni scorsi sono risultate sorprendenti alcune dichiarazioni dell’allenatore rossonero Gennaro Gattuso a proposito del suo futuro. Non è certo un momento facile per lui e per la squadra, specialmente dopo due sconfitte consecutive (cosa che non accadeva da tantissimo tempo) ma quelle frasi sibilline del tecnico hanno messo in allarme l’ambiente. Gattuso ha fatto mea culpa ma c’è chi ha provato a leggere in quelle parole un certo malumore.

Sapore di addio – Secondo Alberto Cerruti il motivo dell’umore dell’allenatore è da ricercare nel fatto che ha già saputo che il suo destino è segnato. Nel suo editoriale su MilanNews infatti Cerruti ha scritto: “Gattuso non ha alcuna possibilità di rimanere se il Milan alla fine del campionato scivolasse al quinto posto. Ma a questo punto potrebbe rischiare anche se arrivasse quarto, perché qualcosa si è rotto nel rapporto tra lui e la società, o meglio tra lui e Leonardo, con il quale è stata firmata una tregua non armata all’inizio della stagione”.

Problema di doppia punta – Sempre secondo Cerruti a far infuriare la società oltre alle dichiarazioni sarebbero state le scelte effettuate nella sconfitta per 1-0 con la Sampdoria. L’esclusione di Paquetà su tutte, ma anche il fatto che con due punte a volte il Milan gioca meglio e quindi non si capirebbe il motivo della convinzione di Gattuso del fatto che invece sia un modulo non sostenibile. Quello che è certo è che il club si attende una svolta già contro l’Udinese e non soltanto a livello di risultati ma anch del gioco.

SPORTEVAI | 02-04-2019 09:53