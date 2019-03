'Ecco perché il Var non è intervenuto': l'Uefa beffa la Roma

Oltre al danno, la beffa. È proprio il caso di dirlo per la Roma, alle prese con una vera e propria tempesta dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto.

Eliminazione maturata nei conciati minuti dei tempi supplementari, quando il rigore calciato dall’ex interista Alex Telles e concesso dopo l’intervento del Var per un'ingenua trattenuta di Florenzi a Fernando ha sancito il 3-1 dopo che i 90 minuti si erano conclusi sul 2-1 per i 'Dragoni', lo stesso risultato che la Roma aveva ottenuto all’andata all’Olimpico.

Pochi secondi dopo, però, l’arbitro Cakir ha sorvolato su un contatto tra Marega e Schick nell’area del Porto, senza venire sollecitato dal Var alla visione delle immagini. Una disparità di trattamento che ha fatto infuriare la Roma, in particolare il presidente Pallotta, durissimo nei commenti post-partita.

Così, mentre l’addio alla Coppa è costato la panchina al tecnico Eusebio Di Francesco, l’Uefa ha reso note le motivazioni per cui il Var non ha rilevato "errori chiari ed evidenti" nell'episodio avvenuto nell’area del Porto.

"L'arbitro si trovava vicino all'azione e ha visto il potenziale episodio dal vivo, non ravvisando alcun fallo – si legge nella nota – Tuttavia, l'arbitro ha deciso di ritardare la ripresa del gioco per dare più tempo al Var di rivedere l'azione dalle varie angolazioni disponibili. È stato effettuato un controllo e le immagini sono state studiate attentamente, ma il Var non ha rilevato prove evidenti. Quindi, il Var ha informato l'arbitro che dal controllo non sono stati rilevati errori chiari ed evidenti, e che dunque non vi erano i presupposti per un intervento del Var e per una revisione a bordo campo".

Allegata anche una nota sul rigore concesso al Porto: "Dopo aver controllato la linea del fuorigioco, confermando la posizione regolare dell'attaccante, il Var ha domandato all'arbitro se avesse riscontrato il fallo commesso dal difendente della Roma. L'arbitro ha confermato di non essersi accorto di alcuna trattenuta dal vivo e ha chiesto di preparare le immagini per una revisione a bordo campo (episodio grave non ravvisato). La revisione ha convinto l'arbitro ad assegnare un calcio di rigore per trattenuta".

SPORTAL.IT | 08-03-2019 13:05