Ecco perchè la Juve non annuncia ancora Sarri

Il tormentone non è ancora finito. Chi allenerà la Juventus? Sarri, Guardiola, Pochettino o un nome a sorpresa? Ieri Paratici si è tenuto sul vago ( “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo allenatore”) e mentre spopolano gli hastag #Sarriout e si sogna sempre Pep in casa bianconera, continua anche il derby dei media tra sarristi e guardiolisti. Ognuno ritiene di avere in tasca la verità ed anche Tancredi Palmeri, esperto di mercato, si sbilancia scrivendo su Tmw.

LA SITUAZIONE – Non è l’unico, sia chiaro, anche le principali testate spiegano i motivi del ritardo di un annuncio – quello di Sarri – che ai più appare scontato, anche alla luce delle parole a Vanity Fair dello stesso tecnico. Tancredi Palmeri però è stato tra i primi a parlare dell’ex allenatore del Napoli come erede di Allegri e – nonostante le voci che continuano a circolare su Guardiola – ci mette la faccia e spiega che sarà lui a sedere sulla panchina bianconera.

LE RAGIONI – Perchè non annunciarlo allora? Il giornalista spiega che non è soltanto questione dei 5 milioni e mezzo di euro di indennizzo al Chelsea (per cui dovrebbe essere stato trovato un accordo di massima facilitato dall’incontro di etichetta tra Agnelli e Abramovich a Baku), che l’accordo con Sarri è stato trovato da settimane e che Sarri ha comunicato la sua volontà dopo la finale di Europa League, ma resta un nodo sa sciogliere. Il Chelsea deve avere pronta l’opzione. Il Chelsea considera Lampard, ma anche Javi Garcia del Watford, e non sono le uniche due soluzioni. Si pensa anche ad Allegri ma finché il Chelsea non sarà pronto con l’alternativa, la Juventus non potrà precedere. Subito dopo ci sarà semaforo verde e Sarri verrà annunciato come tecnico della Juventus.

SPORTEVAI | 05-06-2019 09:02